桃園市楊梅世大愛心協會由各行各業人士組成，大家行有餘力關心社會弱勢，楊梅警分局也加入其中，只要轄區內有遭遇緊急困難或是社會扶助的邊緣戶，員警們都會攜手協會成員送暖，三節也會定期關心這些弱勢族群，透過發放扶助金或是愛心物資，雪中送炭幫助大家度過難關。

世大愛心協會會長李雙福說，成員都是各行各業人士或是退休族群都有，知道社會上有許多生活過的困苦的人，而政府的社會資源不一定可以給予及時的幫助，平常透過成員們自掏腰包捐助或是愛心企業提供物資，透過定期的家庭訪視或是由楊梅區公所、警方轉介，給予楊梅弱勢家庭適時的幫助。

楊梅警分局則說，警方除在治安強力執行打擊犯罪外，也時常會接觸到社會底層需要外界協助的弱勢家庭，很多時候看了也覺得鼻酸，分局防治組組長吳黨元及各派出所同仁，經常在查訪時發現真的有弱勢家庭甚至連三餐溫飽都成問題，曾經遇過轄區內有名男子要照顧長期照顧癱瘓臥床靠鼻胃管餵食的前妻，還有罹患罕見疾病「無肛症」的孫子，每月只能依靠區公所微薄的身障補助過生活，在前妻住院時，一度連醫藥費都付不出來。

警方也結合世大愛心協會成員，除發放紓困金外，也評估後續定期關懷協助。另外也遇過一家3口花2000元租金住在廢棄的房子，且家庭成員都有健康問題，小一的孩童最大願意盼有文具及有門的衣櫥，最後協會也完成他的心願給予幫助。

如今每年的過年、端午節與中秋節，楊梅世大愛心協會與楊梅警方，都會一起訪視轄區內的弱勢家庭，大家付出不求回報，也希望拋磚引玉讓社會大眾多關心社會角落需要幫助的人。