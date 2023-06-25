"I see the Charlotte Hornets in the NBA Finals next year."



-Brandon Miller on turning the Hornets franchise around 👀



(via @ashstro, @wcnc) pic.twitter.com/2INXlcl0Wg — Bleacher Report (@BleacherReport) June 24, 2023

到現在連1場NBA比賽都沒打過，甚至還沒跟新隊友練過球，今年選秀榜眼布蘭登米勒卻於25日再度公開說出「狂言」，「就像我之前說的，我會打出幫助球隊贏球的回合，做任何球隊要我去做的事，我可以預見黃蜂明天會打進NBA總冠軍賽，希望我們最終可以拿到那座獎盃。」

只能說布蘭登米勒真的太「狂」了，因為黃蜂近年堪稱「爛隊」，不僅最近7年都沒闖進季後賽，上季更是只拿27勝55敗，排在東區倒數第2位置，就連身為黃蜂老闆的喬丹都受不了，已把手上大部分黃蜂股權轉售給普羅特金與施納爾組成的財團。

就算布蘭登米勒與當前黃蜂一哥「球弟」拉梅洛鮑爾都算很有天賦的球員，他們也不太可能短短1年之內，就把黃蜂從東區倒數第2變成晉級季後賽球隊，更別提闖進總冠軍賽，何況黃蜂內部正處老闆交接的動盪階段，想要積極花錢補強幾乎不可能。

這並非是布蘭登米勒獲選今年選秀榜眼後第一次胡亂放話，他在先前說過自己心目中的史上最強球員(GOAT)，不是喬丹或詹姆斯，而是快艇前鋒保羅喬治，當時也讓不少球迷感覺哭笑不得，因為他心目中的GOAT，竟然是連一次總冠軍都沒拿過的喬治。