台東縣長饒慶鈴、國民黨副主席夏立言替台灣釋迦重新開放輸銷對岸，但有綠營人士認為「對選情衝擊有限」。侯友宜競選工作室發言人吳亮賢指出，這句話坐實民進黨心中只有選票、沒有農民，只顧鞏固權力、犧牲老百姓。

吳亮賢指出，民進黨政府執政後，無法也不願意與對岸進行溝通，不僅無力解決農友希望農產品賣得出去的微小心願，甚至對於任何交流對話，都以統戰來「抹紅」，讓兩岸關係不斷冷凍，甚至將台灣推向戰爭邊緣。

吳亮賢表示，民進黨為鞏固權力，不斷煽動仇中、反中的情緒，並以此情緒勒索全體人民，甚至連兩岸學生交流，中央部會都要技術性卡關，喪失了展現台灣民主自由精神最好的機會，「證實民進黨就是以專制封殺民主的元兇！」

吳亮賢表示，對於農友苦盼的農產品外銷，民進黨無能也無心解決，如今國民黨跟地方政府積極協助，民進黨政府的農委會主委陳吉仲竟冷言冷語稱「自貶國格」，現在民進黨又說對選情衝擊有限，種種冷血發言，無視農友生計困頓的苦痛，只為了自己的選票而算計，「民進黨你們心中還有農民嗎？」