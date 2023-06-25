為因應義務役恢復為1年，國防部與教育部推出「3+1方案」，讓男大生可以用3年就完成學業，且94年次（含）以後出生役男，今年9月中旬進入大學就讀者均適用，不過台灣民意基金會董事長游盈隆認為此事完全是餿主意，大酸民進黨「是嫌票太多嗎？」

游盈隆今（25）日在臉書表示，國防部與教育部合作推出的「3+1」方案，今年九月開始就要實施，但不論政策的目的為何，大學生、大學及社會將為此付出什麼代價才是重點，「大學從四年制變三年制，徹底顛覆傳統大學的理念與想像，茲事體大，卻沒有任何社會討論。」

「我的直覺是，這是一個餿主意！」游盈隆認為，此事眼看將成為新的政治風暴，而蔡政府近日頻頻推出不成熟的政策，如先前才有斑馬線上有人，不論遠近都必須停讓一事，如今又搞出「3+1」，「一個又一個思慮不週的政策推出，尤其在總統大選年，到底想幹什麼？用通俗的話說『是嫌票太多嗎？』」

游盈隆質疑「陳內閣又出包了嗎？」並感嘆說蔡政府又多了一個貽笑大方、被幹譙的行政作為。