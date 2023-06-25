香港資深男星方剛由演舞台劇入行，與劉丹和李司棋同為1968年國泰電影演員訓練班的同屆訓練生，外形高大又聲似洪鐘，在TVB劇《人在邊緣》飾演大惡人「鄭細鳳」一角更讓人恨之入骨，昔有TVB「御用奸人」封號，代表作有《暗花》、《神算》以及TVB劇集《人在邊緣》等等。

方剛擅長飾演那種特別奸詐的黑社會老大角色，《銀狐》、《戲王之王》、《豪門》等曾經熱播的香港影視劇留給人們深刻的印象。方剛曾經談過自己的表演方法，透露從沒有把角色當成反派來演，而是注重讓角色的行為符合正常人的邏輯思維，「一般人表演的方法是將一副『壞相』掛在臉上，我卻是完全用情緒投入到角色中。」

不過，方剛最後因難忍電視台勾心鬥角，1990年代中期離開香港演藝圈，轉戰大陸市場，近年方剛已鮮少公開露面，但仍會在香港娛樂圈社交網分享近況，日前他在微博上傳一批居家照，開心寫下：「鶴齡居入伙十年換新裝。」

照片中可見，方剛獨棟花園別墅佔地極廣，門口便擺放多張大椅，周圍擺放有鮮花、盆栽及大樹，整個庭院露意盎然，充滿舊式露天茶座情懷。更讓人驚嘆的是，方剛更在豪宅內種植荔枝樹，之前還分享摘荔枝照，愜意的生活讓網友也驚嘆：「神仙般的生活。」