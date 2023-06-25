為期3天的大陸端午小長假昨日結束。據大陸國家文旅部數據測算，端午期間全國國內出遊1.06億人次，比去年增長32.3％，恢復至2019年同期的112.8％；實現國內旅遊收入373.1億元（人民幣，下同），比去年增長44.5％，恢復至2019年同期的94.9％。

香港星島網引述燈塔專業版實時數據，截至昨晚6時，今年端午檔電影總票房突破8.4億元，進入中國影史端午檔檔期票房前三。大陸國產電影《消失的她》、《我愛你！》及美國的《變形金剛：萬獸崛起》分列票房前3位。

端午節假期間，大陸全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客1.4億人次，比2019年同期下降22.8％，比去年增長89.1％。其中鐵路載客4326萬人次，比2019年同期增長12.8％，比去年增長150.2％；民航載客534萬人次，比2019年同期增長3％，比去年同期增長287％。