𝟐𝟎𝟎 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑 𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐑𝐔𝐍𝐒@mattolson21 is on a tear. pic.twitter.com/sMraLDmrdi — Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) June 24, 2023

紅人隊的美妙旅程25日結束，國東一哥勇士畢竟不好對付，前役險勝1分的紅人隔天就遭到勇士7比6擊敗，連勝數字停在12場。不過紅人這波連勝收穫滿滿，追平隊史1957年以來最長連勝紀錄（隊史紀錄為1899年14連勝），最重要的是篡位國中龍頭寶座，暫時壓下了釀酒人（勝差1.5場），紅人上次拿下分區冠軍是2012年。

先發投手艾許克拉夫特（Graham Ashcraft）4局早退，被痛打10支安打失掉6分，他賽後說：「這不是我們要的結果，我們有好事正在發生，我很不想結束。但棒球比賽就是這樣。」艾許克拉夫特本季表現不佳，賽前自責分率已高達6.78，本月初對戰釀酒人4局被打10分是生涯最多失分，在紅人這波連勝裡他在養傷，回歸首戰就讓連勝中斷。

紅人的先發投手輪值很爛，平均自責分率5.89在大聯盟倒數第2，艾許克拉夫特退場之後，他們的牛棚只失1分。勇士達諾（Travis d'Arnaud）第2局陽春炮先馳得點，第3局歐比斯（Ozzie Albies）又來一發陽春炮。第4局歐森（Matt Olson）追擊兩分炮，個人第24轟暫居國聯全壘打王。

一路落後的紅人都在苦苦追分，菜鳥麥連（Matt McLain）與史提爾（Spencer Steer）各敲了兩分炮。9局下半弗羅利（Jake Fraley）、班森（Will Benson）背靠背陽春炮追至1分差距，可以說打線已經盡力了，他們前一戰也是在打擊戰11比10險勝勇士。