日本即將把福島第一核電廠的核汙水排入太平洋，此舉引發大陸、韓國強烈不滿。對此，中廣董事長趙少康除狠酸，民進黨面對國內核電問題態度蠻橫，面對日本排放核汙水卻表現得唯唯諾諾，「寧做喪權辱國軟腳蝦」，也認為這次事件根本是面照妖鏡，因為它照出了民進黨醜陋的2個面孔，及荒謬的2套標準。

趙少康今（25）日在臉書發文砲轟，日本這次排放的核廢水，一定會污染海洋及海產品，韓國、大陸、香港，甚至日本國內的漁民與環保團體，都表達了強烈抗議，只有民進黨政府裝聾作啞，不敢吭一聲、置一詞，一點骨氣都沒有。

趙少康指出，民進黨面對日本排放核廢水一事唯唯諾諾，面對國內核電議題卻是神氣活現、蠻幹到底，「一朝權在手，便把令來行」，不只把核一、核二廠除役，還將急著將核四廠的燃料棒賣掉，導致台灣的發電成本飆升，台電虧損好幾千億，政府除了要增資台電1000億，10月更打算要再漲電價。

趙少康痛批，這些錢都是民脂民膏，結果就這樣讓民進黨揮霍浪費掉了，也直言，福島核廢水像一面照妖鏡，照出民進黨醜陋的2個面孔，以及荒謬的2套標準。