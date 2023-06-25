竹北昨（24）發生大範圍瓦斯外洩事件，12戶住宅失火、1重傷5輕傷，縣府強調此意外將協助住戶申請國賠，但陽明交大土木工程學系副教授單信瑜指出，負責單位新竹瓦斯公司雖是縣府百分之百公股，但公司並非國家的，且縣府和公所公務員、救災人員事發應變也無疏失，不認為符合國家賠償法。

單信瑜在臉書發文強調，瓦斯供應者是新竹瓦斯股份有限公司，並非新竹縣政府，因此並非「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害」，而縣府和公所公務員、救災人員也沒有因應變疏失造成民眾傷亡或財損，不符合國家賠償法的賠償條件事項。

單信瑜表示，據瓦斯公司推斷是加壓站軸流閥皮膜受損造成壓力過大，後續應進一步追查民宅內部瓦斯管線和爐具狀況，並非直接歸咎給瓦斯公司的「人為疏失」，「如果僅因瓦斯供壓過大就造成氣爆，那應該有很多戶都會同時發生」，此外壓力若瞬間升為1千毫米水柱，就是0.1個大氣壓，瓦斯管線變為1.1大氣壓，應還在1.2的容許範圍內，質疑管線早已有瀕臨破損狀況。

單信瑜強調還要調查氣爆主因，而非直接歸咎給政府，「看起來大家都好厲害，沒調查就知道完整的災害條件和原因，還能歸咎於特定對象啊」；銘傳大學建築系專任教授王价巨認為，瓦斯輸送進入到住家已非常後端，瓦斯公司聲稱「加壓站有異物跑進管線」，照理說每戶會連環爆，如果是幾戶受災，代表大樓安全裝置、雜物侵入防止、壓力監控、迴路系統都要經過仔細檢查。

王价巨則認為，相關事故發生8成來自於人為因素，不會單純只是一個異物侵入所致。副縣長陳見賢與瓦斯公司都稱該事件暑意外，後續將由新竹瓦管處負起所有賠償責任。