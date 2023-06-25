當戀情或婚姻走到盡頭，有些人能很快恢復，但有些人卻難以走出失戀傷痛，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、天蠍座、獅子座非常有骨氣，即使心中再怎麼痛苦，也不會對他人輕易表現出來，也不願被同情。

▍摩羯座

摩羯座是「打落牙齒和血吞」的個性，無論遭受任何打擊，都會要求自己體面，更何況是失戀；摩羯認為人一定要有底氣，遇到任何打擊都會讓自己有尊嚴地迎接美好的明天。

▍天蠍座

天蠍座很有毅力，骨子裡從不會向人示弱。而在維護尊嚴時他們是很霸道的，這種霸道讓天蠍座願意忍著苦痛，盡全力把脊背挺直，就是不想被人同情，認為失戀是自己的事，只有他們可以處理。

▍獅子座

獅子座在談戀愛時態度會特別堅決，會不顧一切向大家證明這段愛情，秀恩愛根本停不下來。可是一旦失戀，獅子座想到曾經的高調，對比失戀後的落魄，會讓他們感覺很沒面子，但獅子座不會輕易表現出來，即使心裡再苦也會在人前抬起頭，繼續生活。