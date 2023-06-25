出國旅遊要小心，台灣遊客一群14人於15日到大阪旅遊，住富士屋酒店，沒想到睡一晚起來發現桌上的台幣、日幣全部不見，另一間房也有人遺失勞力士名錶，總計損失約70萬台幣，馬上向警方報案，也要求看監視器，但飯店表示電梯、走廊都沒裝。

根據《TVBS》報導，4個家庭7大7小，總共14日一起去日本大阪、京都6天5夜自由行，在旅行社訂機加酒方案，入住大阪富士屋酒店，但旅程第4天早上起床發現桌上的日幣、台幣都被偷，馬上傳群組警告大家小心，沒想到另一個房間的團友也被偷，勞力士名錶不翼而飛。

遭竊的陳小姐表示，他們懷疑是飯店人員趁大家睡覺時進房間偷竊，睡前她才將整理好的現金放桌上，加上房間不是磁卡，是鑰匙鎖，但一時大意沒扣門扣鎖，不過飯店櫃檯人員卻反問有沒有可能是同行的夥伴下手，他們要求調閱監視器查看，但飯店說電梯、走廊都沒有裝。目前他們已報案，交給日本警方調查。

消息傳到台灣PTT上後，掀起網友熱烈討論，「日本飯店走廊不太裝監視器，而且很多清潔都外包，貴重財務真的要鎖好」、「這間是老舊出名的，住一晚一千多台幣，離道頓堀不遠」、「有可能是小偷，半夜進房偷東西，在日本是有前例的，而且門鍊都有辦法弄掉，只能拖一些時間，走廊沒裝監控基本上抓不到，小偷顯然也了解環境」。