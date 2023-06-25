據自由亞洲電台報導，中國網紅張雪峰反對高考（大學聯考）學子填報新聞專業的言論，引來中國官媒抨擊。不過，有不少民眾認為張雪峰說的有道理，並嘲諷中國官媒的說法，相關新聞評論區留言成為「翻車現場」。

網紅講師言論遭學界及官媒抨擊

中國網紅考研輔導講師張雪峰日前在網上直播時，一名家長諮詢應該為孩子填報什麼科系志願，張雪峰講出了一段引起劇烈爭論的話：「高考理科590分，填報新聞？我跟你說，你會崩潰的。如果我是家長的話，這孩子非要報新聞學，我一定會幹一個事，就是把他打暈。」

事後接受《中國新聞周刊》採訪時，張雪峰表示：「不得不承認，學新聞傳播的學生中有80％是沒有從事本行業的。新聞傳播在曾經是很好的專業……現在呢？每個人都是自媒體。」

張雪峰發出上述的時間，正值一年一度的中國高考季。他的言論，引起了重慶大學新聞學院教授張小強的反駁。6月15日，張小強在網上發文：「朋友們！千萬別被張雪峰這樣的網紅忽悠。他害人不淺，誤導公眾。」

張小強本人也在他自己發佈的抖音中說道：「我啊，想把他（張雪峰）打暈。新聞專業能文能武，文的就不說了。武的方面，新聞專業向來被稱為『文科中的理工科』，學習中需要的硬技能和理工知識較多。要想真正學好，不僅要會寫稿、P圖，還要能扛機器拍片、能寫程式、能做數據、能做各種分析。張雪峰說現在都是自媒體，那太狹隘了，主流媒體依然是一個能吸納就業的行業。」

張小強也表示，自主創業、到互聯網大廠、考公務員、到國有企業等也屬於新聞專業的就業前景。

此外，廈門大學新聞學教授鄒振東也發表評論，表示「值得反思張雪峰提出的問題，卻不要輕信他的結論。」

除了引起學界人士的反對，由中國教育部主管的官媒《中國教育報》6月22日發表評論文章，不點名抨擊張雪峰：「某所謂『網紅』名師關於『報新聞學就把孩子打暈』的言論，在新聞學界和業界引發廣泛爭議。」「那些簡單、粗暴的『網紅』言論，具有很強的迷惑性，它們的傳播力越大，破壞力也越大。」文章也質問道：「普通家庭的孩子，選專業是不是只能選能『吃上飯』的？」

不少民眾認為張雪峰說得有道理

不過，有不少民眾卻覺得張雪峰的言論顯得頗有道理。今年家中有親戚的子女參與了高考、來自廣州的徐先生表示，他親戚的小孩不會選擇新聞學作為大學專業：「我覺得張雪峰說打人當然是不對的，必須要反對這種暴力傷人的說法。但是，感覺新聞學這個專業現在就業前景不夠好，除非小孩特別喜歡（才會去報）吧。現在的就業就是要求穩。而且官方控制了新聞，在中國做這一行也沒有什麼好的發展前途。」

在微博上，熱搜話題「警惕網紅言論誤導志願填報」目前已經引來了超過6100萬次閱讀。有不少網友在這一話題下嘲諷《中國教育報》抨擊張雪峰的文章。

有一條點讚數達到2000的微博說，《中國教育報》的文章「真是站著說話不腰疼，普通人家的孩子難道可以選吃不上飯的專業嗎？」另一條點讚超過700的微博針對《中國教育報》的文章說：「真正的新聞都沒了，你吃肉不說，還吧唧嘴，不害臊嗎？」

來自深圳的陳小姐則有兩名親戚的子女分別在去年和今年參加高考。她表示，在她的親友中，家長一般都希望子女報考師範類、醫學類專業，不少人期盼子女能在大學畢業後考上公務員。對於包括新聞學在內的難找工作的專業，則很少有人報：「新聞學這個專業，我身邊的人一般不會讓子女選，因為不容易找工作。而且這個專業學出來，很多人要靠關係才能進一些單位工作，經濟很差，現在大家都想要穩定，所以很少有人報這個專業。」