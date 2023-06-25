台北市老松國小與鄉土教育中心結合遊戲與旅遊概念，規畫了適合親子的特展「跟著遊戲去旅行—多元文化遊戲展」，孩子可透過展覽體驗不同國家傳統遊戲培養國際觀，6月27日起至8月27日期間在鄉土教育中心二樓特展室展出。

「跟著遊戲去旅行—多元文化遊戲展」可現場體驗台灣、韓國、緬甸、非洲與美洲傳統遊戲，並透過互動活動認識不同遊戲文化變遷。鄉土教育中心舉例，展場外教育中心1樓遊戲體驗區設有台灣「鐵罐吃石頭」、韓國「打季」、緬甸「啾孔」等3種遊戲。

鄉土教育中心介紹，「鐵罐吃石頭」可體驗孩童如何在早期台灣物質缺乏年代，利用有限資源創造童年樂趣；「打季」則利用紙張摺疊製作，不僅講究使用紙張的材質與厚薄，擲出時的力道與角度更是重要；「啾孔」即是台灣早期兒童遊戲跳繩，分為低、中、高3種高度，考驗人們跳耀力與肢體協調性，適合親子一同體驗。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，遊戲是世界性的流通文化及娛樂，各國各民族發揮創意巧思，以當地垂手可得的產物製作遊具，可從遊具發現各地特色產物。

張欽鵬指出，從古至今，世界各地的孩子們常玩著一些形式上差不多的遊戲，像是本次展覽遊戲之一「播棋」，源自非洲大陸的遊戲，但在不同國家有不同名字，有的將其視為重要的文化資產，甚至印在國家錢幣上；有的則重新設計加入巧思當成新商品販售，因此透過遊戲，民眾可以感受不同國家與族群的文化。

負責規畫執行特展的中華民國遊戲協會創會理事長林君英表示，遊戲形式與規則在不同文化中有多種展現，此次特展將帶領親子透過遊戲認識不同文化差異，也了解世界各地文化的多元風貌，進而尊重多元文化。

鄉土教育中心表示，特展在6月27日至8月27日舉辦，每周二至周日上午9時至下午5時免費開放參觀，歡迎親子利用暑假來鄉教中心2樓特展室，透過遊戲進行一場環遊世界之旅，一起看到不一樣的視野。