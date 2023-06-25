依《空氣污染防制法》規定，凡出廠滿5年之機車須每年於發照月份前、後1個月內完成機車排氣定期檢驗。台北市環保局為響應2050淨零排放，將於7月1日起，停止寄發明信片通知北市機車排氣定檢，並採電子化通知，包含加入「定檢好康愛報報」[email protected]官方帳號註冊定檢鬧鐘，完成註冊還可領取LINE Points 20點。

台北市環保局表示，響應2050淨零排放，去年10月已預告自今年7月1日起，北市機車排氣定檢將停止寄發明信片通知，全面採電子化通知，3種方式包含加入「定檢好康愛報報」[email protected]官方帳號註冊定檢鬧鐘，申請環保署「機車E定通」電子郵件通知，或下載環保署「環境即時通」App設定推播訊息通知，每年即可於應定檢期間收到通知。

為鼓勵民眾加入「定檢好康愛報報」[email protected]好友並註冊定檢鬧鐘，環保局今年推出活動，只要機車設籍於北市，完成註冊就可領取LINE Points 20點，每周三還可登記領取限量超商咖啡券。機車設籍各縣市的民眾，都可以透過邀請設籍北市的好友加入註冊，領取LINE Points，目前好友人數已達12萬人，較活動前增加1.3萬人。

環保局提醒，若擔心家中長輩較不習慣使用電子化通知，提供有「機車排氣定檢月份提醒標籤貼紙」，民眾可向北市機車定檢站索取，張貼於置物箱或車體上或其他適合位置，隨時提醒車主愛車須進行定檢的月份區間。

環保局指出，目前北市積極透過各式宣導及定檢站的推廣，建立車主定期保養檢修的觀念，並利用電動機車補助方案，鼓勵民眾淘汰高污染機車，目前臺北市定檢率已提升至88.6％，較去年同期上升6％。