全球氣候變遷，暖化問題日益嚴峻，節能減碳不僅是環保口號，更是解決人類生存危機解決之道。這股趨勢已經落實到各國標準檢驗甚至滲透到經濟活動，從太陽光、風能、潮汐能，世界各國無不殫精竭慮在化石燃料之外尋找新的可能性，未來能源選項是氫能，幾乎已是科學界共識。

專法推氫能享3成5租稅優惠 與半導體產業平起平坐

亞洲國家中，除90年代即開始展開氫能源研究的日本，韓國雖然起步晚，但這幾年的大膽、勇往直前的推進氫能政策成果，讓全球印象深刻，儼然成為亞洲氫經濟大國，這其中政府的大力支持加上民間企業的積極配合推動，是韓國光速般推進氫能發展的關鍵。

1970年代「氫能世界」願景提出後，即被缺乏天然資源、能源必須大量倚賴進口的韓國政府，視為再創經濟高峰的一大契機。韓國2021年施行氫能專法（氫經濟促進及氫安全管理法），是全世界首創以專法作為推廣氫經濟及安全管理的政策工具。

不僅如此，韓國國會在今年3月30日通過租稅特例限制法修法案，大舉將氫能相關技術設施及電動車製造設施等革新技術產業納入可享租稅減免優惠的範圍內，減免額最高可達投資金額的35%。

這項修法距離韓國政府第一次喊出發展氫能經濟目標不到5年，氫能產業可說已經與支撐韓國經濟十多年的「老大哥」半導體享有同等待遇。

氫能車與電池兩大發展主軸 管制沙盒推進技術創新

韓國政府在2018年8月首次將氫能經濟納入「革新成長戰略投資方向」的3大投資領域，隔年1月便公布氫能經濟活化路徑圖，確立氫能車與燃料電池兩大主力技術雙管齊下，2020年完成「氫能法」立法，火力全開快速完成相關產業發展所需法源與管理規定根據。

在氫能法推出之前，氫能技術及相關產品商用化主要根據1973年制定的「高壓瓦斯安全管理法」相關規定研發，韓國產業通商資源部官員向中央社表示，加氫站、氫能製造設施等一兆帕（1MPa）以上高壓氫氣製品及設施都適用高壓瓦斯安全管理法中的安全管理、檢驗規定，被列為氫能經濟發展主軸的氫能車相關基礎建設與技術開發基本上不會遇到法規阻礙。

雖然氫能車相關設施相較之下仍不普遍，但韓國政府同時祭出近售價5成的氫能車購買補助，截至今年1月底，韓國國內氫能電動車登記輛數近3萬台；加氫站則在中央部會與地方政府的大力建設下達到230站。

利用水電解產出綠氫（過程中無碳排的氫能）的生產技術，氫燃料儲存與供應相關設備製造技術，加氫站的產氫、壓縮、儲存與充電設備零件製造技術，用於氫能車的高密度、高效率燃料電池系統技術，燃料電池專用零件製造等氫能相關技術都被列入稅額減免對象中，不難看出韓國政府發展完整產業鏈的野心。

同時，韓國氫能相關應用範圍也持續擴大，透過「產業融合促進法」中的「管制沙盒」措施，現行法規中缺乏的法源依據與規範，可透過沙盒暫時規避，企業得以更自由地研發及試推新技術。例如韓國液化氫專門業者HYLIUM產業公司就在不受現行法規限制的江原道液化氫管制自由特區進行技術開發，曉星、斗山、SK等韓國大企業也陸續利用「沙盒」規劃相關實證工作。

韓國企業則甚至跑得比政府更前面，以氫能車全球市占率連續3年居冠的現代汽車為例，現代汽車早在1998年就投入氫燃料電池車研發，即使韓國國內沒有任何相關基礎建設與市場，仍率先放眼海外，2006年首次推出氫能巴士，以貨車、巴士、掃街車等大型商用車為基礎，搶占全球市場商機。

氫能深入家庭日常 韓國大膽啟動瓦斯混氫安全驗證

根據韓國市調機構SNE Research發布數據，截至2022年，現代氫能車全球市占率已連續4年保持第一，占比達54%。

韓國大力發展氫能技術除為降低碳排、搶占未來全球商機，還有一大原因是為降低能源對外依賴度。韓國與台灣一樣，沒有石油等天然化石燃料資源，太陽光電因山地多發展有限，風力發電所需風場也不佳，多數能源仰賴進口，先前一度喊停的核電也在新任總統尹錫悅上任後恢復運轉。

若能成功發展氫能或如台電去年投入的混氫發電，可望再推升能源自主率。韓國產業部規劃針對透過萃取或工業副產品取得的氫能發電將自2025年起每年招標1300GWh，綠氫相關發電每年招標3000至3000GWh，至2028年目標供電規模達1萬4700GWh。

不僅如此，韓國產業部日前也宣布將投入280億韓元（約新台幣6.5億元），針對家用瓦斯配管內混入氫氣進行安全性驗證工作，規劃混入氫氣占比最多達20%，一旦瓦斯混氫政策順利上路，形同氫氣將深入民眾生活作息。

可以想見，未來韓國家庭煮飯、燒開水等生活日常，氫能將扮演一定重要角色，意味著韓國往氫能大國再邁進一大步。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1120625