正如準備起飛的班機，韓國的氫能經濟發展已經設定座標與航道，加速助跑升空中。名列全球最佳第5名的仁川國際機場，正從擺脫充滿化石燃料氣味的地面加氫站開始，一步一步延伸到天空。

今年2月，空中巴士（Airbus）宣布與韓國液空（Air Liquide Korea）、大韓航空及仁川國際機場公社合作研發第一代氫動力飛機，仁川機場將協助建設所需相關設備，在新航空時代，仁川機場的目標就是成為全球機場節能減碳的領頭羊。

加入RE100亞洲第一 仁川有太陽能地熱發電與加氫站

空中巴士目標在2035年達成氫動力飛機商用化，開發計畫尚處研議階段，但仁川機場的再生能源與氫能相關建設早已開始。仁川機場作為亞洲第一個加入全球再生能源倡議（RE100）的機場，截至2021年為止已安裝10.5MW太陽能發電設備、8MW地熱發電設備，88個電動車充電站及2處加氫站。

分別位於第一、第二航廈的2個加氫站一天共計可提供1250公斤的加氫量，一小時約能為10輛氫能小客車充飽電，但目前這裡的顧客並不多，包括仁川機場使用的氫能巴士及零星計程車、自用小客車在內，一天大約只有25台車會來充電。

營運業者HyNet旗下負責第二航廈加氫站營運的所長鄭顯山說明，機場位在島上，過橋需付過路費，「大部分還是以服務當地市民及機場需求為主」，加上氫能車還不普及，現在使用者還不多，但在政府大力補助購買氫能車、設定價格低於一般油價的政策下，未來幾年預計將持續成長。

政府加持地方搶做氫能都市 加氫站遍地開花

在氫能需求仍有待進一步創造下，韓國加氫站技術發展速度不減，至今不到3年，昌源、蔚山及仁川機場第二航廈加氫站都已設有自助加氫站，雖然仍在試行階段，使用者必須先在網路上接受教學，到現場聽取專門人員教育後才能自助使用，但相較其他能源已經幾乎衝在最前線。

「加氫站真的發展很快」，鄭顯山舉例，自助LPG加氣站雖然在歐美等先進國家很普遍，但在安全管理文化較落後的韓國，發展相對要耗費比較多時間，直到去年才開始普及，「但加氫站不到3年就開始嘗試自助」。

如此快速的發展，很大一部分要歸功於韓國政府的大力推動，「氫能車仍不普遍，創造收入說實在很困難」，鄭顯山坦言，初期要推氫能產業，不靠政府補助很難做起來，但不止中央政府，地方政府也躍躍欲試，爭相搶做「氫能都市」，仁川機場所在的仁川市市長劉正福就喊出要做「氫能領頭都市」，率先在公車總站的加氫站設置氫氣生產基地。

加氫站就是氫彈？氫氣外洩危險性比加油站更低

截至今年1月底，韓國國內登記氫能車數近3萬輛，加氫站則有230站，僅42座為民間業者出資興建，其他都是由環境部、國土交通部及地方政府出資建設，其中約2成都是由HyNet負責營運。雖然官方積極推動，加氫站設置過程中仍難免遭遇許多民怨反彈，鄭顯山苦笑，「大家都想使用，但是設在我家旁邊不行」。

其中最常見的質疑就是「會爆炸！」業者表示，除了盡量選在遠離住宅區的地點設站，解決民怨的唯一方式只有不斷地解釋與溝通。「甚至有人會說加氫站就是個氫彈，我還特別去查氫彈是什麼？」

鄭顯山說明，氫彈屬核武器的一種，是利用氫的同位素氘、氚的核融合反應產生能量進行破壞，「但溫度必須達到攝氏1000度以上，在整個加氫站系統上是不可能發生的事」。

鄭顯山也說，就算是擔心具有可燃性的氫氣外洩引發爆炸，「氫氣外洩的危險性其實比一般加油站更低」，因為氫氣密度小，比一般空氣輕、容易飄散，在室外加氫站的開放環境下其實很難達成爆炸的條件。

仁川將蓋第3座加氫站 液化氫技術成飛機燃料突破點

繼2021年落成的2座加氫站，仁川機場正在籌劃建設第3座加氫站，但與現有加氫站不同，是採「液化氫」方式儲存。液化氫必須維持在極低溫下高壓保存，條件較嚴苛，韓國國內先前設置的加氫站多是以高壓氣體的方式儲藏運送，但氣態與液態氫體積相差10倍以上，為因應未來需求成長及更多元應用，氣態氫在儲藏量上的限制勢必得突破。

「仁川機場的氫能接駁車現在約有10多台，至2025年預計增至百台以上，屆時加氫站需求將大幅增長，只使用氣體儲藏的方式容量有限」，仁川國際機場公社綠能組科長全亨求說明，若未來氫能要用在飛機上，必須使用液化氫才有辦法裝載足夠量的氫氣，屆時也會應用到相關技術。

根據仁川機場公社初步統計，截至2025年為止，已確定要改用氫能車的機場巴士共298輛，往來免稅店、航空公司等的通勤接駁車則有70台，另外可能還得加上未來擴大及仁川市內公車使用氫能車的需求。

第3座液化加氫站建設主要將與SK E&S仁川液化廠合作，主攻能源及石化產業的SK集團旗下這座液化廠預計2023年10月完工投入生產，一年將可生產3萬公噸液化氫。

另一個可能為仁川加氫站提供液化氫的業者則是擁有液化氫生產、儲存、運送與安全管理獨家技術的HYLIUM產業公司。

HYLIUM產業作為韓國國內的氫能專門企業，擁有在江原道液化氫管制自由特區（類似監管沙盒）設置氫氣液化系統及液化加氫站、液化氫罐等相關技術開發、驗證經驗，去年起至今年陸續投入150億韓元（約新台幣3.5億元）在位於自由經濟區內的平澤浦升（BIX）地區建設液化氫罐車製造工廠，進一步發展韓國液化氫產業鏈。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1120625