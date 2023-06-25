霧峰泉水埤上游進行清淤後，環境煥然一新，但卻仍見垃圾，市議員張芬郁籲民眾共同維護。（市議員張芬郁提供／陳淑芬台中傳真）

台中霧峰泉水埤生態園區曾發現瀕危的保育魚類「巴氏銀鮈」，但未積極維護環境，導致雜草叢生、髒亂，經民眾陳情近日進行清淤，施工人員並未發現保育魚類。台中市議員張芬郁今天表示，上游部分雖尚未完工驗收，但環境、水流已煥然一新，竟發現周邊有零星飲料瓶等垃圾，呼籲生態不能只靠清淤，民眾要共同維護。

「巴氏銀鮈」是台灣特有原生淡水魚，2009年被列入一級保育類動物；2017年「台灣淡水魚類紅皮書目錄」將其列入極度瀕危等級，僅台中烏溪（大肚溪）中下游、支流水渠等曾有採集紀錄。

霧峰泉水埤的產權分屬於農水署、台糖、國產署及私人，當地民眾今年1月間陳情，水域環境雜草叢生、髒亂不堪。張芬郁會同農田水利署南投管理處現勘；霧峰區公所2月間再次會勘，張芬郁也在議會提案要求積極維護環境整潔，鼓勵企業認養。

台中市都發局指出，霧峰泉水埤生態工程是2010年向內政部營建署申請「城鄉風貌工程補助」整建，而有現今風貌，若區公所有相關維護需求，都發局將持續補助；水利局則指出，補助經費由公所每年進行環境清淤、每月派員到園區除草一次；有部分護欄出現裂壞，公所也己派工修繕完成。

霧峰區公所表示，清淤作業包括溝渠和周邊環境總長度約200公尺，經費約30萬元，已從上游展開，但施工人員未發現相關保育魚類，因河道植物生長快速，預估可能下半年又將蔓延整條河床。

市議員張芬郁日前到場了解後表示，上游雖還未完工驗收，但清淤後環境乾淨、水流清澈，並新設路燈照明，但美中不足是周邊竟有零星隨手棄的飲料瓶等垃圾，影響環境景觀。

她指出，只靠每年清淤難以維持生態環境，呼籲民眾要共同維護，並建議推動鼓勵企業認養、居民參與。