日本人氣男星山下智久為了新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》，今（25日）將與女主角新木優子一同來台造勢，這是山下智久暌違12年再度來台，並將在今、明兩天舉辦特別放映暨粉絲見面會。
山下智久與新木優子一同為主演新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》造勢，並在今、明兩天舉辦特別放映暨粉絲見面會，門票一開賣就秒殺，可見演員的超夯人氣。據悉，山下智久將在台停留3天2夜，除了粉絲見面會外，26日將舉行記者會。
日本人氣男星山下智久為了新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》，今（25日）將與女主角新木優子一同來台造勢，這是山下智久暌違12年再度來台，並將在今、明兩天舉辦特別放映暨粉絲見面會。
山下智久與新木優子一同為主演新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》造勢，並在今、明兩天舉辦特別放映暨粉絲見面會，門票一開賣就秒殺，可見演員的超夯人氣。據悉，山下智久將在台停留3天2夜，除了粉絲見面會外，26日將舉行記者會。
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