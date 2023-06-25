山下智久（右）與新木優子將為主演新片來台宣傳。（天馬行空提供）

【LIVE直播】山下智久睽違12年訪台 粉絲擠爆桃機為見一面

日本人氣男星山下智久為了新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》，今（25日）將與女主角新木優子一同來台造勢，這是山下智久暌違12年再度來台，並將在今、明兩天舉辦特別放映暨粉絲見面會。

山下智久與新木優子一同為主演新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》造勢，並在今、明兩天舉辦特別放映暨粉絲見面會，門票一開賣就秒殺，可見演員的超夯人氣。據悉，山下智久將在台停留3天2夜，除了粉絲見面會外，26日將舉行記者會。