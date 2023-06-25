圓山飯店有百年歷史的「三爪金龍噴泉」，23日因天花板蛀蝕掉落，導致龍頭被砸毀，民俗專家廖大乙認為凡事都有前兆，這現象是天降橫禍，加上南投縣名間鄉供奉玄天上帝（帝爺公）的天受宮，連續43年在端午節前後都有俗稱「帝爺公蛇」的靈蛇造訪，但今年靈蛇遲不現身，可見將有大事發生。

據《三立新聞網》報導，廖大乙表示，看到圓山飯店的百年金龍龍頭被砸毀，認為凡事都有前兆，這是「天降橫禍」的象徵。

廖大乙也提到南投天受宮，他說，蛇又被稱為小龍，每年端午節前後都有俗稱「帝爺公蛇」的靈蛇造訪天受宮，已連續43年，但今年「天受小龍『未』出門」，加上圓山飯店金龍斷頭事件，可見即將有大事發生，提醒大家要留意行車安全、極端氣候變化、下半年可能會碰到的橫禍。

天受宮每年端午節前後都有俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇造訪已連續43年。（圖／中時資料照）

不過天受宮宮主陳政雄22日受訪時說，靈蛇過去也曾端午後才現身，若今年有來是連續44年，現在判斷言之過早，秉持平常心看待即可。

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