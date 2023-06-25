據香港《文匯報》報導，6月24日，線上旅遊平台攜程發布2023端午假期旅行總結。香港以明顯優勢成為最熱門的大陸旅客出境選項。端午假期，大陸旅客赴港的酒店訂單同比增長超18倍。不少旅客選擇搭乘高鐵去香港，攜程平台上的高鐵訂單環比上個月同期增長超60％。除了在美食、時尚、購物等方面的旅遊吸引力之外，香港的端午民俗活動也豐富多彩，比如6月24日-25日期間將於維多利亞港舉辦2023香港國際龍舟邀請賽，傳承文化同時迸發澎湃活力。

攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎認為，今年端午成為名副其實的「五年來最火端午」，給旅遊市場重新步入增長軌道的第一個半年畫上了圓滿的句號。同時，由於今年端午臨近暑期，在親子、畢業生等群體的帶動下，暑期旅遊市場將提前開啟，釋放積蓄已久的旅遊消費潛力。

從數據來看，部分旅遊業態的恢復進展已超過疫情前水平，其中大陸國內門票業務等訂單量較2019年同期已翻倍。「鬆弛感」旅行火熱、長線遊熱度提前、避暑旅遊達到新高度等成為今年端午假期旅遊市場的主要亮點。

報導稱，和五一報復性出遊潮中湧現的「特種兵」模式不同，許多遊客開始回歸享受生活的旅行狀態，以「悅己」為首要目標，追求「鬆弛感」旅行。以近期爆火的貴州「村超」為例，比賽舉辦地榕江縣在這個端午假期吸引了大批遊客，當地酒店訂單同比增長超過11倍，部分酒店甚至在接下來的連續幾個周末都已被訂滿。接地氣的現場氛圍、招待遊客住自己家的本地村民、熱情洋溢的民俗特色表演，共同詮釋著「人間煙火」。真正做到賓至如歸，讓遊客不再覺得自己是遊客，正是讓遊客能鬆弛下來的主要原因。

同時，「村超」也為周邊旅遊帶來更多可能性，攜程平台上，端午假期黔東南州度假產品訂單同比增長超150％，侗族大歌、非遺蠟染、長桌宴等民俗文化吸引着遊客，擁抱原生態之美。

治癒系旅行同樣是提升鬆弛感的方式之一。到遼闊的草原感受無拘無束，聽風聲呼嘯放鬆疲憊的身心，成為不少旅客的選擇。端午假期，呼倫貝爾相關私家團訂單同比增長超10倍，浪漫、純粹和詩意在假期悄然完成儲備。

端午假期多地頻現高溫預警，消暑需求也與往年端午不同，達到新的高度。攜程平台上，避暑、消暑相關搜索熱度環比上升50％，去海邊、去山中，成為避暑的好方法。例如在天津，幽靜悅目的盤山、位於「天津北極」梨木台的小九寨等，瀑布、峽谷和山林秘境可以讓遊客躲避炎炎夏日，端午假期天津薊州民宿訂單同比增長300％。在延邊，長白山的綠意和延吉的網紅美食共同為旅客帶去夏季清涼指南。

到周邊完成夏日出遊計畫也是端午假期的主流選項。根據攜程數據，大陸全國周邊遊熱門目的地城市分別為：杭州、上海、南京、廣州、蘇州、北京、天津、濟南、秦皇島和深圳。

從端午假期出境遊的人群來看，80後佔比37％，90後佔比36％，是出遊的絕對主力。從消費來看，在上半年的最後一個小長假，旅客們選擇出境享受型度假的心意不言自明。在熱門出境目的地中國香港、曼谷、中國澳門、東京、新加坡這幾座城市中，80、90後的假期酒店訂單平均花費達到2981元（人民幣，下同），較00後的花費高出數百元。