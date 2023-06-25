性騷案件持續延燒，近日傳出我國駐泰代表莊碩漢因涉嫌性騷請辭獲准，加上日前爆出前駐菲律賓大使徐佩勇因涉嫌性騷菲籍女祕書遭解職，在1個月內連續2位外交系統人員中箭落馬，對此，民進黨籍立委許智傑表示，強烈要求外交部全面徹查，也期待未來駐泰代表加強與泰國官方互動。

莊碩漢日前因個人因素請辭駐泰代表一職獲准，上任未滿1年即請辭引發關注，對此，外交部表示，日前接獲駐泰國代表處疑似發生性騷擾事件通報，立即主動展開調查，並經初步查證屬實後，基於「零容忍」的最高標準，即在第一時間要求莊碩漢辭職。

對此，許智傑認為，駐外單位接連傳出性騷疑雲，他強烈要求外交部全面徹查，並且安排外館性平課程，否則可能會傷及台灣國際形象。另外，泰國是東南亞重要大國，與台灣貿易互動頻繁，長年來卻一直有刁難政界簽證的問題，期待未來駐泰代表加強與泰國官方互動，建立更緊密的交流，也讓南向政策開出更多新果實。