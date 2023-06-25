嘉義市志航國小偶劇團以創新劇碼《1937高志航》講述當年抗戰故事，近日將登上《莒光園地》。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

孩子們充滿熱情的演出、生動口白，精緻道具與配樂讓觀眾留下深刻印象。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

指導老師蘇建中親手製作的道具在學生們掌間被賦予生命力。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市志航國小偶劇團指導老師蘇建中。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市志航國小偶劇團學生操偶時神情專注。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市志航國小為紀念空軍烈士高志航而得名，2006年校方成立偶劇團後，持續深耕布袋戲傳承，今年更以創新劇碼《1937高志航》講述當年抗戰故事，不但空軍第四聯隊曾邀偶劇團演出，近日還將登上《莒光園地》，讓國軍弟兄一睹志航國小結合新意、發揚在地文化的成果，也看到學生們真誠、充滿創意的演出。

志航國小校長鄭宛鈺表示，即將登上《莒光園地》的《1937高志航》故事講述空軍烈士高志航率領空軍英勇抗敵、捍衛領空的抗戰情節，今年母親節前夕參訪空軍聯隊時，孩子們充滿熱情的演出、生動口白，精緻道具與配樂讓在場眾人留下深刻印象，為聯隊官兵將士帶來感動，也促成軍聞社的採訪，期待透過《莒光園地》的播送讓更多人看見孩子的演出。

鄭宛鈺說，志航國小偶劇團演出劇碼兼融傳統與創新，有大眾耳熟能詳的《寶蓮燈》，也有向校史致敬的創新劇碼《1937高志航》，指導老師蘇建中親手製作的道具在學生們掌間被賦予生命力，劇團成員現場配樂伴奏更為精采故事烘托氣氛。

一路見證學生們練習偶劇歷程，鄭宛鈺說，掌握布袋戲演出技巧不是容易的事，學生們從台語發音、操偶到伴奏都需要很長時間的練習，但不論來自日本、印尼，甚至遠從史瓦濟蘭而來的外賓，都曾在欣賞學生演出被深深打動，肯定孩子們的努力讓文化有了更動人力量，期待透過《莒光園地》影像記錄，能讓志航學生更了解學校的歷史、特色，也讓志航與偶劇團的努力被更多人看見，鼓舞孩子傳承文化。

志航國小偶劇團2006年成立，先後有校內蔡坤福、蘇建中兩位老師竭盡心力，之後加入長藝閣掌中劇團黃錦章等多位老師入校指導，今年以年度大戲《1937高志航》代表嘉義市挺進全國創意戲劇競賽，並奪得全國特優殊榮，校方感謝市府經費挹注，也感謝家長會一直以來的鼓勵支持，讓志航國小的偶劇團持續在舞台上發光。

志航國小前身為空軍總司令部附設嘉義空軍子弟小學，是為嘉義機場空軍官兵及職工的子弟而設，後為紀念空軍烈士高志航的英勇事蹟而得名為「志航國小」。