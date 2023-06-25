高雄市小港區臨海工業區興業街某公司25日上午驚傳一起工人遭電擊意外事件，一名男性工人疑似更換機房電線時，不慎誤觸電箱、遭電擊倒地，同事驚恐之餘趕緊報案。警消人員趕抵現場時，發現該名工人已失去生命跡象，先將人送醫搶救，詳細狀況仍有待警方進一步釐清。

小港分局大林派出所接獲民眾報案表示，38歲蘇姓工人觸電倒地時意識仍清楚，但消防人員抵達現場時，發現該名工人已無生命跡象，立刻先將人送往鄰近醫院搶救。該起意外是否為人為操作不慎，抑或涉及工安問題，相關人員還要深入調查。