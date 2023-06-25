今天是假期最後一天，蘇花路廊上午全線順暢，公路總局預估午後將湧現北上車潮，車多壅塞恐至傍晚才會緩解；圖為蘇花改和平路段。（摘自公路總局即時路況）

端午4天連假進入尾聲，蘇花路廊昨下午起陸續出現北返車潮，全日車流量逾1萬4800輛次，今天是假期最後一天，路廊上午全線順暢，不過公路總局預估午後將湧現北上車潮，全天將達1萬3800輛次，車多壅塞恐至傍晚才會緩解。

昨天是假期倒數第2天，有些民眾已有預期心理提前北返，公路總局統計，蘇花路廊北上往宜蘭全日車流量為1萬4861輛次，南下往花蓮的則是8150輛次，整體交通量符合預期推估。

今天是連假最後一天，蘇花路廊上午全線順暢，北上每小時交通量維持約500至600輛，公路總局截至上午10時統計，往花蓮南向車流量為2178輛，往宜蘭北向為3722輛；旅行時間部分，蘇澳至崇德南下經台9線約77分鐘，崇德至蘇澳北上經蘇花改路段時間約73分鐘。

公路總局依過往連續假期疏運交通趨勢研判，今天中午過後，蘇花路廊上游路段的崇德地區將湧現北返車潮，北上全日車流量約1萬3800輛次。

由於崇德地區要進入蘇花路廊時由雙線道變成單線道，時常因大批北上車潮爭先進入，造成沿線回堵，警方已在台9線路段太魯閣大橋至崇德地區道路中間擺設三角錐，減少車輛變換車道時造成後方車速減緩。