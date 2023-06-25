傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與傭兵撤離莫斯科

俄羅斯總統普丁侵略烏克蘭出現了始料未及的轉折，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）武裝叛亂，在普丁公開發表簡短談話，嚴厲譴責後，這位傭兵頭子周六晚突然宣布撤軍，並流亡白俄羅斯。

《衛報》（The Guardian）24日的分析指出，普丁將普里格津兵變比喻為1917年導致內戰的叛亂。這顯示他心裡明白，整個狀況可能有多危險，但就算他有令人信服的因應計畫，也沒披露。

幾星期來，普里格津和俄羅斯正規軍的衝突對抗變本加厲，但普丁始終保持沉默，他周六終於厲言痛批，將嚴懲「叛國」行動。這或許意味著，普丁心裡明白，他姑息了太久，以致讓這形成危及穩定掌政的真正挑戰。分析指出，儘管普里格津和傭兵想要直接挑戰普丁，但還沒能力這麼做。不過話說回來，他們卻也間接暴露了普丁掌權的罩門所在。

俄羅斯總統普丁厲言痛批傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）「叛國」

一支武裝部隊在俄羅斯南部遊走，要求國家當局承認。長久以來，普丁雖致力實現權力統一，但顯然仍有漫漫長路要走。而瓦格納集團與俄羅斯軍情特種部隊長期維持密切關係，雙方共用基地與軍事設施，很難掌握這些部隊的動向，或是還能部署哪些單位，來阻止瓦格納的主力部隊進一步推進俄羅斯和莫斯科。俄羅斯軍事、準軍事或情報組織的任何單位或部隊改變效忠對象，以支持普里格津，或只是拒絕阻止他，都可能會迅速改變權力平衡。