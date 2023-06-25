路透社報導，「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天達成協議後同意撤軍，讓俄國內部爆發大規模衝突的憂慮得以緩解，但這起事件也彰顯俄國總統蒲亭權力正在式微。

美國前情報官員表示，俄羅斯街頭出現戰車的景象，讓人想起1991年共產主義強硬派政變未遂，引發外界擔憂蘇聯核武安全以及流氓指揮官可能竊取彈頭。

曾任美國中央情報局（CIA）高級官員的波利梅洛普洛斯（Marc Polymeropoulos）表示：「情報界會格外關注（俄羅斯）的核子儲備。」

前任俄羅斯分局長的前中情局官員霍夫曼（Daniel Hoffman）則說：「你會想知道誰掌控核武，因為擔心恐怖分子或像（車臣領導人）卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）這樣的壞人可能為了取得影響力而追求核武。」

美國官員當然不認為俄羅斯的戰略和戰術武器的安全受到直接威脅，但核武安全一直是華盛頓的隱憂，美國情報機構2023年「年度威脅評估」（Annual Threat Assessment）即表示，儘管自90年代以來俄羅斯核設施的原料保護、控制等有所改善，俄國核原料安全仍令人擔憂。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120625