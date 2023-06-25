新竹地檢署檢察官25日到竹北氣爆案現場，並表示須待消防局火調報告出爐後才能釐清真正事發原因。（邱立雅攝）

新竹縣竹北市帝王至尊社區24日上午發生瓦斯氣爆，事件釀多人受傷，其中1名陳姓少年全身9成燒傷，新竹地檢署檢察官25日上午前往現場勘驗，並表示已在第1時間即時蒐證，並根據消防局火場鑑定報告作為偵辦依據，目前持續約談相關人證。

新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜表示，24日接獲竹北氣爆案之後，第1時間已指示竹北分局即時蒐證，也指派檢察官指揮偵辦，25日會同消防局、警察局以及瓦斯公司到現場履勘。鄒茂瑜表示25日主要履勘氣爆戶，至於受到牽連的所有住戶都會請消防局逐一做火場調查報告，偵辦進度會也依照火場鑑定報告還清事實真相。

事發後，新竹地檢署已約談部分相關人士，至於約談對象具體是誰？鄒茂瑜僅表示檢察官與警方目前密集處理中，相關資訊礙於偵查不公開，無法說明，但他強調案件調查持續進行中，該查的證據都會持續查證。

身為瓦斯公司董事長的新竹縣長楊文科是否也為約談對象之一？鄒茂瑜表示以釐清事實過程為主，確認後才能了解發生原因以及牽扯到相關人士若干、為何，後續審慎認定。

外界關心氣爆案真正起火原因，鄒茂瑜表示仍需待消防局火場調查完畢，綜合事證提出完整火調報告，做為檢調偵辦依據