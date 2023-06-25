香港財政司司長陳茂波表示，今年出口持續下跌，估計香港全年經濟增長要依靠消費和旅遊服務輸出。

陳茂波在電台節目稱，香港經濟增長三頭馬車中，出口在下半年面對挑戰仍較大，受地緣政治、歐洲經濟差和美國加息的影響，今年出口持續下跌，4月份下跌16％。不過消費有所反彈，4月入境旅客達290萬人次，恢復疫情前的五成，零售和餐飲已恢復九成。

他強調，香港容易受外圍環境影響，如果外圍環境差，即使推出消費券，能夠保住的消費力有限，達到全年經濟增長3.5％至5.5％的目標會有困難。

對於香港在《2023年世界競爭力年報》中排名第七，較去年下跌兩位，排名低於新加坡和台灣。陳茂波表示，過去幾年疫情是對經濟發展最大干擾，新一屆政府在應對疫情上作出調整，年初逐步通關後，亦積極引導投資，搶企業和搶人才；在引進重點企業方面，已接觸百多間公司，部分商討進度理想，相信有助加快重點產業，包括醫療科技和人工智慧發展。