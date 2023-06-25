高接梨產季將至，東勢分局警方啟動護農專案，夜間加強巡邏。（東勢分局提供／張亦惠台中傳真）

東勢區高接梨7至8月進入產季，因水梨屬高經濟作物，市場價格高，易成為竊賊覬覦目標，東勢分局啟動「護農專案」，夜間加強巡邏，守護農民辛勞耕作的成果。農民也大讚「對我們太好了」，非常感謝。

東勢分局轄內各品種水梨採收季節將至，今年因氣候影響，水梨產量減少，價格跟著上漲，目前價格每台斤上看120元。

東勢分局指出，主要水梨園產區的中坑派出所為守護農民心血，針對轄內水梨果園加強落實「護農專案」勤務，除編排警力巡守，並深入轄區向農民宣導防竊措施，白天至果園向農民宣導可裝設監視系統、感應式照明燈具或警報設備等防護作為；晚間則加強產業道路、偏僻處所的果園巡視。

東勢分局表示，水梨一年一收，種植過程費工，為確保農民們辛勞投入心血能夠順利收成，於採收季將會編排警力持續巡視，農民亦可藉由增設防竊設備提高自我保護能力，並呼籲民眾如發現可疑人、事，應立即通報，與警方攜手共同防制犯罪。

中坑所副所長白釗熙到果園宣導時，游姓農民表示，今年產量沒有去年好，警方啟動護農專案「真的對我們太好了」，非常感謝。