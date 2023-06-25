台南市政府首度針對二度就業婦女培訓成為收納整理師，未來將輔導她們接案。(台南市社會局提供／曹婷婷台南傳真)

協助替客戶整理居家環境、營造井然有序的空間的「收納整理師」，近來相當夯，台南市政府社會局首度培訓22位二度就業婦女的學員，將先走進弱勢家庭免費提供居家環境整理服務，從中累積臨場經驗，後續也會進一步輔導媒合這群收納整理師成立自主接案團體，重返職場。

台南市政府社會局推動的「點亮在地微光-發展台南女性微型經濟計畫」，首度開辦收納整理師培訓課程，透過業界講師，教導學員居家收納整理的專業技能，開課消息傳出後，吸引許多女性洽詢，但此次收納整理師培訓對象為因照顧家庭而待業2年以上的二度就業婦女，最後40人報名，22人完成培訓並取得結訓證書。

這群即將成為收納整理師的婦女們年紀在35歲到60歲之間，社會局指出，推動這項計畫目的就是希望結合收納整理師「彈性工時」特性，讓無法全職工作的婦女在家庭與就業間取得平衡，增加婦女重返就業巿場的工作選擇。

社會局長盧禹璁指出，由於收納整理師工作須深入服務對象居家協助系統化整理生活空間，面試標準著重學員對就業的積極度、對收納整理的熱忱、對環境髒亂的忍受度等，並可全程配合受訓，未來也將透過社會局評估，安排到有需要的弱勢家庭服務，除教導弱勢家戶整理居家環境技巧外，也累積臨場整理經驗。

學員之一的王小姐因照顧年幼子女而離開職場，她說，參與培訓學到空間規畫、時間分配、心理學溝通技巧等知識，其中3場實習機會，也觀察到弱勢案主往往容易囤積物品，在老師「斷捨離」觀念帶領下，最後成功說服並帶著案家一起動手改善髒亂環境，很有成就感。她目前也正準備證照考試並籌備與其他參訓學員組織團隊自主接案，希望在成為收納整理師的同時，也能為社會盡一點心力。