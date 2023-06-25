舒夢攔訪問資深志工學習擔任一日奶媽。（東森提供）

近年森林野火導致超過6萬隻無尾熊死傷，更有高達六成野外無尾熊都感染了世紀絕症，舒夢蘭日前訪問兩位資深保母，澳洲政府規定嚴格，志工媽媽都經過認證，為了擔任一日奶媽，舒夢蘭也申請到澳洲政府核可，在照顧無尾熊寶寶時，舒夢蘭全程洋溢「姨母笑」母愛大噴發。

由於森林火災不時發生，無尾熊棲地劇減，無家可歸的無尾熊遭遇車禍路殺、犬殺、誤觸電線死亡等狀況頻仍，大量失去媽媽的孤兒小熊急需救助。此外還有高達六成野外無尾熊，都感染了世紀絕症。他們雖能將有毒的尤加利葉做為食物，但也會將治病的抗生素破壞，導致感染（人類常見的）披衣菌竟無藥可醫！為了幫「野外」無尾熊打疫苗，舒夢蘭直奔澳洲加入守護者行列。

剛出生的無尾熊，只有5塊錢銅板大，會在媽媽的育兒袋裡待上幾個月，沒有媽媽照顧牠們很難活命，就需要人類幫忙餵奶照顧。舒夢蘭講起照顧無尾熊寶寶過程，臉上洋溢幸福，她將無尾熊寶寶摟在胸前、讓牠用手掌抓緊自己、窩在胸前喝奶；幫忙調配奶粉、用超小奶瓶一天得餵六次，母愛大爆發。吃飽的無尾熊寶寶會露出傻傻呆萌的「奶醉」表情，畫面超級可愛。

舒夢蘭表示：「無尾熊不但是澳洲的國寶動物，而且也是地球僅存，稀有珍貴的野生動物，所以我想，我們每一個人，都不會希望這麼美麗的生命，就此消失。」