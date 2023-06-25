現代人積極減重，不少人誤認吃澱粉會讓人下半身肥胖，營養師表示，其實澱粉與下半身肥胖並無直接關係，人吃進澱粉後，會優先以肝醣形式儲存於肌肉、肝臟中，但若攝取過多熱量時，這些熱量就會轉變為脂肪形式，儲存於肝臟、皮下脂肪。

營養師沈宛徵在其臉書貼文表示，許多人認為吃澱粉會先胖到臀部與大腿等下半身，因此戒除澱粉，但事實上，澱粉與下半身肥胖並無直接相關。她表示，人吃進澱粉，經消化、吸收後，除了提供身體大部份能量運用外，會優先以「肝醣」形式儲存在肌肉、肝臟。大約可以儲存約300~400克。但當人體攝取過多熱量，肝臟、肌肉的就無空間儲存熱量。這些多餘的熱量就會轉變成「脂肪」形式，儲存在肝臟、皮下脂肪。

因此，人並非吃澱粉而胖，人的下半身之所以會胖，主要與熱量攝取過多、生活模式有關。她表示，現代人因經常外食，且一坐就是一整天，導致下半身容易水腫、囤積脂肪。因此建議想瘦下半身與的外食族、久坐族各自一項建議：

1. 外食族：應先從減少食用高油、高甜、高加工食物，並減少熱量攝取。此外，外食族應把握「少醬料、少喝湯」原則，以減少鈉含量的攝取，以避免水腫現象。

2. 久坐族：久坐容易造成下半身血液循環變差，讓人少吃也易虛胖、水腫。因此，應先從增加活動量開始，待下半身的血循改善後，就可從事強度較高的運動，例如慢跑、阻力運動，均可提高下半身的代謝率，並增加線條感。

她並表示，下半身的肥胖主要與熱量攝取過多、活動量太少有關，但少數人也會因基因遺傳跟荷爾蒙分泌，影響皮下組織的囤積量。民眾若發現已調整飲食、定期運動，仍甩不掉皮下脂肪，建議求診新陳代謝科，藉由客製化的建議，以有效擊退皮下脂肪。