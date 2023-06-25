據大陸官媒央視新聞報導，全球首台16兆瓦風力發電機的葉片和主機已經抵達福建平潭外海風電場的安裝地點附近，並完成了安裝前的最後準備工作。這意味著只要天氣狀況良好，16兆瓦風機隨時可以開始安裝。這台機組完工後在滿發風速下，每轉動一圈可發電34.2千瓦時，相當於一個三口之家一周的平均用電量。

報導稱，23日晚上9時左右，中國首艘2000噸級第四代海上風電安裝平台——「白鶴灘」號完成了上一台13兆瓦風機的所有安裝工作，開始降船，把插入海床裡的樁腿回收到位，24日凌晨3時左右，「白鶴灘」號航行至16兆瓦風機的安裝位置，再將樁腿插入海底，早上9時，順利完成了插樁、抬船的工作，即將開始塔筒的吊裝作業。

三峽集團風電安裝平台「白鶴灘」號船長李剛表示，目前已經做好了安裝16兆瓦風機的所有準備工作。

報導稱，這次即將安裝的16兆瓦的輪轂中心高度152米，相較於目前海上批量化使用的10兆瓦風機高度增加了34米，葉片與輪轂採用176套高強度螺栓在152米高空插接，對風機安裝船性能要求極高。進行安裝的「白鶴灘」號，是目前中國最先進的自升自航式一體化風電安裝平台之一。起吊能力達到2000噸，作業水深最深可達70米，能夠滿足深遠海一體化海上風電施工作業需求。

三峽集團風電安裝平台「白鶴灘」號船長李剛表示，這種支腿船有四個樁腿，這個樁腿會深入泥底，到最後會把整個平台抬起來，不受風浪的影響，所以在吊裝的時候就更加平穩，更加有利於現場作業。

16兆瓦海上風電機組在建成併網發電後，它將成為中國已投運的最大海上風電機組。這台機組在滿發風速下，每轉動一圈可發電34.2千瓦時，相當於一個三口之家一周的平均用電量。