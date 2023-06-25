陸軍八軍團前輔導長「內內」因性愛片外流遭軍方汰除，日前宣布加盟成人平台SWAG，成為性感直播主，近期MeToo風波狂燒，她也透露在軍中曾被長官在聚會中假裝喝醉，手伸到她後面捏她屁股一把，嚇得不敢說，就連她學長也被性騷。

根據《中天新聞》報導，內內表示，一場軍中聚會中她去上廁所，走出來遇到一名長官，假裝喝醉拉住她的手，開始摸她屁股，手還往後伸之後捏一下，把內內嚇傻，當下完全不敢看他，不停閃躲，回去也不敢跟任何人講。

內內還說，這名長官之後還去性騷擾另一名男生，更透露軍中人太多，什麼族群都有，那次長官也是喝茫，要一名學長站在桌上跳舞，指定做些不雅的動作，事後當事人也都不敢說。

對於性愛片遭外流，內內表示，最大的錯就是不該在國軍內做錯誤示範，輿論讓她幾乎崩潰，更不懂大家為什麼要檢討被害者？因而罹患「創傷後壓力症候群（PTSD）」失眠四個月。