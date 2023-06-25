該隊伍先在最左側河道一路歪歪斜斜的前進，突然先是衝出邊界，接著直接「橫切」4個河道，又緊急甩尾回到比賽河道，網友笑說「神龍擺尾厲害了」。（取自臉書「爆廢公社公開版」）

水上三寶？日前一段影片在網路瘋傳，北市大佳河濱公園的龍舟競賽場地出現一支會「神龍甩尾」的龍舟隊伍，該隊伍先在最左側賽道一路歪歪斜斜的前進，突然先是衝出左側邊界，接著又「橫切」4個河道，最後緊急甩尾回到比賽河道，網友笑說「神龍擺尾厲害了」、「第一次看划龍舟這樣隨心所欲」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」分享影片，畫面中右上角可見醒目的圓山大飯店，地點疑似位在大佳河濱公園的龍舟比賽場地，4個比賽水道中陸續有龍舟隊伍往前競速直行，但最左側水道的龍舟卻一路「歪歪斜斜」，不時碰到邊界、超出水道，最後甚至從最左側「橫切」跨越4個水道，再即時大迴轉，而其他隊伍早已滑到遠處準備拔旗了，影片是目擊者從遠方高處拍下。

該隊伍先在最左側河道一路歪歪斜斜的前進，突然先是衝出邊界，接著直接「橫切」4個河道，又緊急甩尾回到比賽河道，網友笑說「神龍擺尾厲害了」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

目擊者在高處拍下這有趣一幕，該支龍舟隊伍疑似左右力道不均，造成方向步斷偏移，在鏡頭畫面中直接水平滑道右側，原PO分享影片笑說「我懷疑整船都是來亂的」，吸引網友們討論；其他網友笑說「成功吸引了眾人的目光，另一方面來說他們贏了」、「神龍擺尾厲害了」、「好可愛像鴨子」、「第一次見到會甩尾的龍舟耶！好歡樂」、「有種毛毛蟲賽車的感覺」、「好歡樂的氣氛」。

也有人說「後面掌舵的問題。 不是比賽前都會練習怎麼還會有這狀況發生」、「第一次看到划龍舟，可以這樣隨心所欲」、「左右不同步，舵手挺哪漂哪」、「不至於整船來亂，但是舵手一定是亂源」、「第一次看到划龍舟三寶」。