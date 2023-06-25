瓦格納傭兵集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日揮軍進逼莫斯科，他佔領俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），佔領期間受到當地民眾熱烈歡迎，民眾獻上飲用水及點心，就連瓦格納撤軍離開時，民眾也在車隊兩旁鼓掌、歡呼、拍照，甚至有人衝上前與普里格津握手。

瓦格納傭兵集團（Wagner）24日晚間撤出俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）時，受到當地居民鼓掌歡送。

瓦格納進逼莫斯科討伐的行動在24小時後畫下句點，畫面顯示，24日晚間，瓦格納傭兵整裝坐上軍車時，不少頓河畔羅斯托夫市居民在旁拍照，當軍車、坦克一列列駛離市區、前往基地時，當地居民在車隊旁夾道歡送，他們歡呼、鼓掌，拿起手機記錄，坐在車內的普里格津搖下車窗接受民眾歡送，還有人衝上前與他握手。

瓦格納傭兵集團（Wagner）24日晚間撤出俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）時，當地居民在兩旁拍照、錄影。（圖／路透社）

英國《衛報》（The Guardian）報導，即便被佔領，部分頓河畔羅斯托夫市民將瓦格納視為「英雄」，並「熱烈歡迎」他們到來，有人上前與傭兵握手、合照，名叫魯蜜拉（Lyudmilla）的婦人帶了一小盒餅乾給駐守在當地政府大樓外的傭兵，另一名男子送了一瓶水過去。

當被問道為何將餅乾獻給瓦格納傭兵，魯蜜拉回應「因為我們是善良的人」，她說不只她，也有人帶蘋果、薯片過去。

瓦格納傭兵集團（Wagner）24日晚間撤出俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）前，當地居民搶著合影。（圖／美聯社）

支持俄羅斯入侵烏克蘭的當地居民葉夫根尼（Evgeny）說，「我們終於可以歡迎他們回家」，他說俄羅斯軍隊從戰爭一開始就錯了，給瓦格納傭兵施加太多壓力，他提到烏東巴赫姆特（Bakhmut）戰事及其他戰役，「我們的軍隊正在試圖阻擋我們贏得戰爭」，認為普里格津的行為「完全正確」，「我希望他贏」。

Young Russian women fist-bumping Wagner fighters to say goodbye as they leave Rostov tonight.



Crowds gathered along to streets and cheered as the Wagner soldiers shot their guns in the air.



There is something very rotten in the state of Russia… pic.twitter.com/Fsqj4vbn8P — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

他稱瓦格納佔領期間，頓河畔羅斯托夫市的氣氛「平靜但緊張」，形容傭兵的舉止「適當」。

瓦格納傭兵集團（Wagner）24日晚間撤出俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）時，當地居民在旁拍照、錄影。（圖／路透社）

不過也有當地人相當不齒，一名騎著腳踏車經過瓦格納傭兵的男子咆哮：「丟不丟臉！你們是在保護我們的祖國嗎？」也有居民不滿瓦格納佔領頓河畔羅斯托夫市，當面質問一名傭兵：「為何你們不直接去莫斯科？」一名名叫狄米契（Dmitry）的男子說，當地人不希望這座城市變得像貝爾哥羅德州（Belgorod）。貝爾哥羅德州位在俄羅斯南部，鄰近烏國邊界。

另外英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，首都莫斯科居民也坦言相當嚇人、意外，名叫尼古拉（Nikolai）的居民告訴路透社，他坐在家裡想著會發生什麼事，不過另一名匿名男子評論，只不過是政治紛爭。