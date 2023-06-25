瓦格納傭兵集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日揮軍進逼莫斯科，他佔領俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），佔領期間受到當地民眾熱烈歡迎，民眾獻上飲用水及點心，就連瓦格納撤軍離開時，民眾也在車隊兩旁鼓掌、歡呼、拍照，甚至有人衝上前與普里格津握手。
瓦格納進逼莫斯科討伐的行動在24小時後畫下句點，畫面顯示，24日晚間，瓦格納傭兵整裝坐上軍車時，不少頓河畔羅斯托夫市居民在旁拍照，當軍車、坦克一列列駛離市區、前往基地時，當地居民在車隊旁夾道歡送，他們歡呼、鼓掌，拿起手機記錄，坐在車內的普里格津搖下車窗接受民眾歡送，還有人衝上前與他握手。
英國《衛報》（The Guardian）報導，即便被佔領，部分頓河畔羅斯托夫市民將瓦格納視為「英雄」，並「熱烈歡迎」他們到來，有人上前與傭兵握手、合照，名叫魯蜜拉（Lyudmilla）的婦人帶了一小盒餅乾給駐守在當地政府大樓外的傭兵，另一名男子送了一瓶水過去。
當被問道為何將餅乾獻給瓦格納傭兵，魯蜜拉回應「因為我們是善良的人」，她說不只她，也有人帶蘋果、薯片過去。
支持俄羅斯入侵烏克蘭的當地居民葉夫根尼（Evgeny）說，「我們終於可以歡迎他們回家」，他說俄羅斯軍隊從戰爭一開始就錯了，給瓦格納傭兵施加太多壓力，他提到烏東巴赫姆特（Bakhmut）戰事及其他戰役，「我們的軍隊正在試圖阻擋我們贏得戰爭」，認為普里格津的行為「完全正確」，「我希望他贏」。
他稱瓦格納佔領期間，頓河畔羅斯托夫市的氣氛「平靜但緊張」，形容傭兵的舉止「適當」。
不過也有當地人相當不齒，一名騎著腳踏車經過瓦格納傭兵的男子咆哮：「丟不丟臉！你們是在保護我們的祖國嗎？」也有居民不滿瓦格納佔領頓河畔羅斯托夫市，當面質問一名傭兵：「為何你們不直接去莫斯科？」一名名叫狄米契（Dmitry）的男子說，當地人不希望這座城市變得像貝爾哥羅德州（Belgorod）。貝爾哥羅德州位在俄羅斯南部，鄰近烏國邊界。
另外英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，首都莫斯科居民也坦言相當嚇人、意外，名叫尼古拉（Nikolai）的居民告訴路透社，他坐在家裡想著會發生什麼事，不過另一名匿名男子評論，只不過是政治紛爭。
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