今日是民進黨總統參選人、副總統賴清德最後一場信賴之友會成立大會，蔡英文總統選在關鍵時間出面整合，主動邀請賴清德與小英之友會及小英志工團的幹部團聚。對此，賴清德子弟兵、民進黨立委郭國文解讀，此舉無非是更加強化整合力道，讓黨內更加團結，共同面對2024年總統立委大選。

賴清德如火如荼備戰明年大選，外界關注他與英系的整合。不過，小英之友會榮譽總會長陳時中昨在臉書指出，適逢端午節連假，蔡英文中午邀請賴清德與小英之友會及小英志工團的幹部團聚，並聽取百工百業的政策建言，與會者也當面給賴清德不少建議，期許他延續、超越蔡英文的政績。

對此，郭國文上午受訪表示，面對2024的總統大選，國民黨跟民進黨不一樣的地方在於，國民黨內部過度競爭，且未有團結文化，不像民進黨只要提名確定，內部就會自動整合。

郭國文談及，昨天蔡英文出面邀請小英之友會跟賴清德一起吃飯，更加強化整合力道，讓黨內更加團結，共同面對2024年總統立委大選。