紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）今日將率團訪問中國大陸，除了將與大陸領導人進行高層會晤，希金斯還將參加一系列商貿和民間活動，推廣紐西蘭的旅遊、教育和高品質消費品。而這是繼2019年紐西蘭時任總理阿爾登（Jacinda Ardern）訪中之後，紐西蘭總理再次訪問中國大陸。

《紐西蘭先驅報》24日報導，代表團預計將於25日出發，並於30日返回紐西蘭。希金斯此行將造訪北京、天津和上海，參加一系列企業夥伴關係活動、在北京大學發表主題演講、出席第14屆夏季達沃斯論壇，以及啟動旅遊合作夥伴項目。

報導指，在希金斯的代表團成員中，除了貿易與出口增長部長、農業部長以及旅遊部長，還包括紐西蘭航空公司、恒天然、佳沛、萊美以及銀蕨農場等紐西蘭知名企業的代表。此外，代表團中還有來自今年紐西蘭全國毛利戰舞比賽冠軍部落的代表。希金斯表示，該部落將協助推廣紐西蘭作為世界級旅遊目的地的形象。

根據近期公布的數據，紐西蘭國內生產總值（GDP）連續兩季出現負增長，希金斯此次訪華將把主要目光放在拉動對中經貿往來上。據紐西蘭政府網站消息，希金斯此前表示，中國大陸占紐西蘭出口約1／4，在新冠疫情前是紐西蘭第二大旅遊客源地，也是國際學生的重要來源地，這些領域是紐西蘭經濟復甦的關鍵部分。

紐西蘭前總理凱伊（John Key）對澳聯社表示，距離10月14日大選還有不到4個月的時間，希金斯將從這次訪問中受益。希金斯本人也對訪問中國非常期待。早在今年1月接替阿爾登出任紐西蘭總理時，他就曾表示，紐西蘭與中國的關係對經濟非常重要，未來訪問中國將是他施政的一項重要工作。

此外，在凱伊看來，希金斯此行更可鞏固兩國關係。他說，近些年西方一些國家與北京疏遠，並「妖魔化」中國。雖然因為「五眼聯盟」紐西蘭與美澳走近，但「這並不意味著我們不能與中國建立更加基於貿易的非常成功和繁榮的關係」。

路透報導稱，紐西蘭和澳洲、英國、加拿大、美國共組「五眼聯盟」，相較於其他4個成員在不同議題上與中國的針鋒相對，紐西蘭採取對中國較為和緩的態度。