端午連假出遊人潮增加，高雄捷運、輕軌日均量都大幅成長，分別為16萬7714人次、3萬4663人次，與去年受疫情影響下連假期間日均量6萬1340人次、7723人明顯增加。高捷公司表示，盼今年度捷運運量，能朝疫情前最高日均量17.9萬持續邁進。

今日邁入端午連假第四天，高捷公司統計前三天連假運量，輕軌日均運量為3萬4663人次，捷運日均運量為16萬7714人次，比起去年度仍受疫情影響端午三天連續假日運量7723人次、6萬1340人次，明顯大幅回昇。

高捷公司觀察，今年度捷運與輕軌日均運量已從去年的11.3萬及1.4萬，提升為14.9萬與2.1萬。其中最大的原因在於通勤通學運量已經幾乎恢復到與疫情前相當，高捷公司也將持續配合市府政策，積極與各企業洽談推動399通勤交通月票。

高捷公司表示，暑假即將到來，高捷公司除寄望國內暑期觀光人潮湧現，更積極開拓海外旅客市場，日前與日本NTA旅行社簽約推廣高雄好玩卡；此外，以往旅遊運量主力韓國、香港自由行旅客，也正在復甦當中。期待今年度捷運運量，能朝疫情前的最高的日均量17.9萬持續邁進。