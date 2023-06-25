俄羅斯傭兵頭子兵變失敗後流亡，中新網綜合俄媒24日報導，被問及有關俄總統普丁是否仍信任俄國防部長紹伊古的問題時，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫稱，他不知道這方面有任何變化。

據俄羅斯衛星網報島，佩斯科夫表示，針對雇傭兵瓦格納集團負責人普里格津的刑事立案將終止，他將前往白俄羅斯。佩斯科夫稱，來自瓦格納的有意願者可以與國防部簽署合同。

另據俄新社報導，關於人事調整問題，佩斯科夫還表示，「根據憲法，這些問題屬於最高統帥的專屬特權和權限，因此在上述接觸中幾乎不可能討論這些話題。」

報導稱，被問及有關俄總統普丁是否仍信任俄國防部長紹伊古的問題時，佩斯科夫稱，他不知道這方面有任何變化。

當地時間24日晚間，白俄羅斯總統盧卡申科與普里格津進行交談，就「不允許在俄境內發生流血事件」達成協議。普里格津接受了盧卡申科提出的停止瓦格納集團武裝人員在俄境內行動的建議，並採取措施緩解緊張局勢。俄方決定撤銷對普里格津的刑事立案，瓦格納部隊開始撤回至野外營地。