嘉義市2022年11月完工營運的「KANO遊客中心」獲2023年建築園冶獎。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

KANO遊客中心啟用後，，成為嘉市極夯特色地標及打卡熱點之一。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「KANO遊客中心」鄰近星光滑草場等景點。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「KANO遊客中心」鄰近嘉義市史蹟資料館等特色景點。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市2022年11月完工營運的「KANO遊客中心」獲2023年建築園冶獎，是嘉義市繼2021年「步行散策，樂活水岸」後，再度斬獲公共建築景觀類獎項，市府指「KANO遊客中心」得到「建築界奧斯卡獎」肯定，意謂嘉市文化新絲路旅遊軸帶，再度添上亮眼新地標。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，感謝今年度建築園冶獎9位專業評審對於KANO遊客中心的肯定，作為嘉義市首座遊客中心，內部設施與空間完全針對遊客需求打造，整體建築立面造型更融合嘉義市木都意象，採用塑木山型意象作為外牆裝飾主題，建物採雙內斜不對稱屋頂設計，線條簡潔俐落，宛若一隻展翅的蝴蝶，象徵著嘉義市觀光發展蓄勢待發，飛向新的里程碑。

張婉芬進一步說明，「KANO遊客中心」由交通部觀光局補助，總建築經費1000萬元，位於嘉義市KANO園區入口，鄰近嘉義公園、射日塔、嘉義市史蹟資料館、星光滑草場、市立棒球場、樹木園、建國二村市地重畫等重要居住與休憩節點，此外，遊客中心內也有販售嘉大農特產品、知名伴手禮及各式消暑冰飲品，「食宿遊購行」一點到位，絕對是外地遊客造訪嘉義市時最好吃、好玩、好逛、好買的展示櫥窗。

觀光新聞處表示，KANO遊客中心啟用後，憑藉著極具特色的建築外型與完善的服務機能，成為嘉市極夯特色地標及打卡熱點之一，每逢周六日或連續假期，人潮絡繹不絕，在google評論累計134則留言中，更獲得了4.9顆星超高評價，歡迎各地遊客來嘉，造訪這座濃縮了嘉義市人文地產景的展示櫥窗，品味建築與嘉義市「木都」相呼應的設計語彙及氛圍。