據澎湃想聞報導，當地時間6月24日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，克里姆林宮與俄羅斯私人軍事集團瓦格納的爭執不會影響俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」。

據塔斯社24日報導，當被問及與瓦格納的爭執是否會對「特別軍事行動」產生影響時，佩斯科夫表示：「在任何情況下，在烏克蘭的特別軍事行動仍在繼續，我們在前線的士兵展現了英雄氣概，他們相當有效、成功地反擊了烏克蘭武裝部隊的反攻。行動還將繼續下去。」

他強調，被捲入瓦格納與俄國防部間緊張局勢的瓦格納部隊不會受到起訴，而那些希望在未來與俄國防部簽署合同的瓦格納部隊成員可簽署合同。

佩斯科夫感謝白俄羅斯總統盧卡申科的調解，稱會談旨在實現避免衝突的「最高目標」。

佩斯科夫表示：「最高目標是避免流血、內部對抗和後果不可預測的衝突。盧卡申科的斡旋努力就是為了這些目標，普京總統也就此做出了相關決定。」他指出，兩國總統之間的對話是真誠的並且「非常有建設性」。

佩斯科夫強調，因為盧卡申科與普里格津私下已認識約20年，所以普丁同意了盧卡申科的斡旋努力。佩斯科夫指出，盧卡申科本人還曾提議自己與普里格津進行會談。