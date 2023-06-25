永慶房屋客服中心資深經理陳繼先指出，專業的房仲在帶看時，通常會從房屋所在區域的大環境、社區公共空間及公設再往內到房屋室內屋況逐一進行介紹及解說，而雨天看屋時可以觀察該區域路段、社區空間及房屋內部是否有排水不佳、積水未處理等情形，也能同步檢視是否可能有屋主自己也未發現、及未告知的滲漏水狀況。

舉例來說，大雨後的道路容易散落枝葉，若是街道排水系統良好或區域落葉清運速度快，代表該區域路段維護品質相對良好；尤其對於地勢較低窪的區域、或位於山坡上有高低落差的社區，也能觀察大雨時是否存在容易淹水的問題！

走進社區後則要留意公共空間，如頂樓、地下室都是常見積水地點，樓道與梯間的窗戶若老化未修補也可能出現滲水，能從中觀察到社區的管理品質，另外，也可留意本身建物外牆磁磚是否有明顯龜裂或剝落未修補之情形，避免長時間之下，可能存在滲水進入建物室內的情況。一般而言，公共空間的修繕應由社區公積金或住戶依持有比例分攤費用，若是屋齡較高或戶數不多的公寓，也可能無管委會及社區管理人，對住家公共空間維護要求較高的購屋族，可將未來修繕問題一併考量。

「雨天看屋的一大重點，在於觀察有無屋外雨水氣滲入室內的狀況。」陳繼先指出，台灣氣候潮濕多雨，使房屋滲漏水的成因多，撇除牆內水管老舊破裂、廚房浴室的防水層年久失效…等內部漏水問題，若是偶遇大雨，則能確認有無房屋外牆裂縫處、窗戶膠邊老化處、不同建材交接處及增建處等…是否有滲水情形。

因此，陳繼先建議，民眾在雨天看屋時，在屋內可多加留意天花板、窗邊是否有水漬痕跡，同時注意牆壁表面有無不規則的漆面粉狀隆起、油漆脫落或壁紙捲曲變色情形，還可以用手觸摸有無未乾水痕。如果有陽台外推、頂樓加蓋、一樓平台增建等其他增建，接縫處也要觀察有無漏水跡象。

若是雨天不方便出門，也能選在風雨平息後再去看屋，陳繼先表示，房屋若有滲漏水情形，多會留下水痕、水漬等痕跡，不會在一兩天內馬上消失，依循以上建議，還是能在雨後觀察到社區的管理品質、屋況有無滲漏水等情形。