52歲藝人NONO（陳宣裕）近日被直播主小紅老師、網友Amber爆料過去性騷擾醜聞，更抖出至少有20名受害者，最嚴重的疑似在無障礙廁所內性侵得逞，而NONO發布退出演藝圈聲明後，未對受害者表示隻字片語，而部落客「德州媽媽沒有崩潰」在臉書怒批NONO聲明實在太爛，痛批：「有些人自己選擇不做人，我們就不需要把他當人看。」

部落客「德州媽媽沒有崩潰」今（25）日在臉書針對NONO性騷一事發表評論，並痛批NONO當時爆出性騷，只表示：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。」，這種聲明是在太爛，呼籲眾人別被「停止演藝工作」或「無限期停止演藝工作」等文字欺騙，因為所謂的停止或無限期停止並非永遠停止，只是虛假自肅；「深刻反省」也不是道歉，更強烈批評「性騷擾/性犯罪這種傷天害理的事，到底是累犯了多少次才可以不記得？有些人自己選擇不做人，我們就不需要把他當人看。希望他此生都身負受害者的痛苦，度過像過街老鼠的餘生。」

在性騷擾與性侵惡行的補償方面，德州媽媽認為所有加害者應該對受害者提出金額的補償，「法律上本來就有罰款、本來就有精神賠償費，哪有公關公司的一篇文（甚至都不是道歉文）就可以讓事件翻篇」，她強調「最好是全部都受到法律制裁，但錢本來就是最實質的代價，鞠躬算個屁，下跪都無法消弭什麼。」

德州媽媽也說聽到提出「將心比心」觀念常感到唏噓，「那些人心險惡、那些人面獸心，你要他們將心比心？他們哪怕有顆正常的心，也不至於犯下這些罪行。」最後她呼籲眾人別將MEETOO議題拿來當哏開玩笑、隨意輕慢揶揄，「別把這個大家小心呵護的火苗，插在自己的蛋糕上面當擺飾。」

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