屏東萬丹鄉2未成年少女24日無照雙載疑與1輛同向欲右轉的小貨車發生碰撞，被載的葉女頭部受重創導致腦出血，目前還在加護病房救治中，小貨車駕駛則肇事逃逸。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

17歲少女無照雙載遭撞！1女腦出血命危送醫 小貨車肇逃

屏東萬丹鄉2未成年少女24日無照雙載行經萬順路二段與南北路一段路口時，疑與1輛同向欲右轉的小貨車發生碰撞，2女連人帶車摔倒在地，被載的葉女還因此撞到頭導致腦出血，目前還在加護病房救治中，意識模糊，警方表示，小貨車駕駛肇事逃逸，已鎖定車主將通知到案說明。

屏東警分局指出，24下午5時許獲報，丹鄉萬順路二段與南北路一段路口發生車禍，員警到場後發現，2女連人帶車倒在地上，當中1女頭部受到重擊出血，當下立即將她送醫救治，而經調查，黃、葉2女年僅17歲，未成年無照雙載與小貨車發生車禍後，小貨車駕駛肇事逃逸。

警方表示，從路口監視器畫面可看出，黃女載葉女行經萬順路二段與南北路一段路口時，疑與1輛同向欲右轉的小貨車發生碰撞，2女連人帶車摔倒在地，貨車駕駛有下車查看，但隨後又離去，目前已鎖定車牌，將通知車主到案說明，以釐清肇事責任。

警方說，黃女僅受輕微擦挫傷，酒測值為零，而葉女雖有戴安全帽但卻頭部受重創，導致腦出血，送醫搶救後，目前還在加護病房救治中，意識模糊，但叫她會有回應。

針對該起車禍，葉女親友也在地方臉書社團發文指出，警方已調閱車禍現場的附近監視器，但希望當時有經過的車輛能提供行車紀錄器，協助找出肇逃車輛，同時也感謝熱心民眾下車幫忙報警，還幫昏迷的孩子撐傘遮陽。