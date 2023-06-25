一名網友表示，本想把用不到的教科書轉賣給二手書店，但收購的價格是0.1折至1折，收購價太低，他想改捐給圖書館，問網友都怎麼處理舊書籍？貼文吸引網友熱議，不少人說會問學弟妹需不需要，或整理好找資源回收業者秤重計價，但最賺的方式還是上網轉賣。

原PO近日於PTT八卦版指出，畢業後留下來的教科書再也用不到，他查二手書店大多是以0.1折到1折收購，價格低到讓他傻眼，直呼「這樣花時間處理好像不划算。」打算捐給圖書館供更多需要的人閱覽，他好奇網友如何處理用不到的舊書籍？

貼文引發網友討論，多數人都會留給學弟妹，或找資源回收業者秤重計價，「圖書館不收的話，直接賣給學弟妹啊」、「高中書我就隨便回收，大學專業用書留給需要的學弟妹」、「還很新的話，就給學弟們吧」、「資源回收場都是論斤收」、「找資源回收場，會幫你秤重和計價」、「數量多的話，回收業秤重價格不會太差。」

另也有人建議PO上網轉賣，認為這是最賺的方法，「你要賺就上網賣，不然其他價都很低」、「蝦皮賣，不僅可以賺，又可以把書留給真正需要的人，CP值最高」。