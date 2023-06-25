有些人對待身邊的人總是出手大方，願意回饋與付出心力，但卻對自己非常小氣，《旺好運》運勢專欄分享對自己吝嗇但對他人大方的前3名星座，依序是雙魚座、巨蟹座、天蠍座，其中第1名的雙魚座認為與其花錢在自己身上，不如幫助他人更實在。
▍第3名：天蠍座
天蠍座大多時候都對別人大方，對自己小氣，主要是因為他們願意回饋對自己好的人，平時生活中他們也不太會去買東西，除非被誘惑或失去理智，否則要天蠍座節儉其實是可以做到的。
▍第2名：巨蟹座
巨蟹座善解人意又溫暖的性格，在生活中總是願意幫助他人，即便和金錢有關也樂意協助，不過他們對自己非常小氣，本身也不太會亂花錢，通常都是對別人付出較多。
▍第1名：雙魚座
雙魚座總是處處替人著想，他們喜歡照顧人的感覺，對在乎的人更是如此，便會毫不猶豫出手大方，但對自己就是非常小氣，因為他們的金錢觀認為，花錢在自己身上，不如幫助他人更實在。
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