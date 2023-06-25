一夜之間，俄羅斯的驚天之變--俄雇傭兵組織瓦格納集團的「武裝叛亂」，似乎已經偃旗息鼓了。當地時間6月24日，瓦格納集團負責人普里格津被控「叛亂」，瓦格納集團部隊向莫斯科進軍，俄多地進入緊急狀態和「反恐」模式，俄總統普丁緊急發表講話，痛斥「叛國者」，並要求「消滅那些組織武裝暴動的人」。

當天晚上，普里格津發佈最新錄音稱，已命令部隊停止向莫斯科前進，掉頭返回營地，以避免流血。

據央視新聞報導，白俄羅斯總統盧卡申科在普丁協調下，與普里格津會談，雙方就停止在俄羅斯領土上發生流血事件達成協議。普里格津接受了盧卡申科的提議，停止瓦格納武裝人員在俄羅斯領土上的行動，並採取進一步措施緩解緊張局勢。白俄羅斯方面稱，目前已經提出了絕對有利和可接受的解決方案，按此方案瓦格納部隊的安全也可以得到保障。

25日凌晨，俄羅斯道路交通管理署稱，俄羅斯所有聯邦公路交通管制的措施均被取消。

澎湃新聞分析，對於俄羅斯而言，本次瓦格納集團事件的性質更像是武裝叛亂，而非傳統的政變。「政變的主場是首都，而不是遙遠的邊疆，政變的主角是政治力量，而不是簡單粗暴的武力。」

分析稱，現代社會中，叛亂相當於渾水摸魚，多數情況下都沒有前途。瓦格納作為一個私營武裝集團，想要以小搏大對陣強大的國家，而且缺乏民族、民意、中央派系、地方政權、國際社會的支持，成功的可能很小。而且瓦格納的工資都是現金支付，高度依賴現金流，現金流一旦耗盡，很難持久。歷史上的此類叛亂，要麼是叛亂一方內部分裂，要麼國家騰出手來予以剿滅。

分析稱，目前，在俄羅斯內部，瓦格納在首都缺乏政治同盟，而且拿不出解決國家問題的政治方案，既得不到民眾的支持，也得不到地方的配合。在俄羅斯之外，包括西方和烏克蘭在內，幾乎所有國家都不希望俄羅斯政權落入瓦格納之手。而一個陷入動蕩的俄羅斯絕對是整個世界的災難。

分析稱，當前，形勢發展變化令人目不暇接。從目前的發展看，俄羅斯高層似乎也沒有下定軍事解決叛亂的決心。雖然局勢看似已經緩和，但瓦格納集團的叛亂對俄羅斯仍是一次重大打擊。

一是對指揮俄烏戰爭的扁平化垂直領導體系造成了重大打擊。目前俄羅斯對烏軍事行動指揮權分成幾個部分，彼此相互獨立，相互制衡，都直接對普丁負責。這種指揮體系雖然可以避免一家獨大，但不可避免地降低了效率，蘊含著矛盾。在戰局順利的時候，矛盾還能被掩蓋，但戰局惡化的時候，不同系統之間的內鬥勢必爆發。

俄羅斯未能在烏克蘭建立起穩定的指揮體系。總參謀部並不能真正做到令行禁止的統一指揮，正規軍、瓦格納集團、車臣武裝和民兵之間各有權柄，互相摩擦不斷。特別是瓦格納集團，俄軍指揮層的命令，需要經過普里格津本人確認之後，才能夠發佈，這就意味著俄「特別軍事行動」指揮層只能間接指揮，而無法直接調動瓦格納的部隊。

二是容許私人武裝集團坐大，必會作繭自縛。國家壟斷武裝力量是近代以來的基本原則，早在19世紀，歐洲國家就完成了武裝力量國有化，解除了所有私人或半私人機構的武裝，出現了反雇傭軍規範，雇傭軍開始被視為對國家安全的威脅，國際法層面也逐漸對使用雇傭軍作出限制性和禁止性規定。時至今日，放任私人武裝做大，就像是養虎為患，必遭反噬。

三是叛亂將對俄烏戰爭產生重大影響。目前，烏克蘭大規模反攻箭在弦上，俄羅斯數百公里的防線危機四伏。瓦格納的行動攪動了從南翼的羅斯托夫州到北線的沃羅涅日州，這兩個州幾乎就是俄羅斯「特別軍事行動」中數一數二的兩個大本營。

尤其是瓦格納昨天一度控制的羅斯托夫，同時控制著俄軍通向烏克蘭的兩大生命線，一條是經頓涅茨克到赫爾松的路橋，另一條是經刻赤海峽到克里米亞的海上動脈。一旦瓦格納與俄軍在羅斯托夫至莫斯科一線發生大規模戰鬥，那對於前線的數十萬俄軍將是滅頂之災，更不要說到時俄軍還要從前線調動主力部隊回援。或許也正因如此，莫斯科才盡量爭取了以談判而非武力解決的方式。

分析稱，看來，普里格津雖然不斷強調俄軍事指揮層腐敗無能，「特別軍事行動」沒有前途，普通士兵和民眾白白犧牲等等，但他也很清楚自己在俄羅斯民眾、社會乃至政壇缺乏市場。而且，瓦格納缺乏根據地，缺乏穩定的後方，缺乏高層的內應，缺乏可靠的外援，都是其面臨的長期困難，從戰術上而言，僅僅缺乏制空權，缺乏空中機動能力，裝甲力量不強，嚴重依賴等級公路，就是一個致命的缺陷，俄軍若下定開戰決心，空天軍（空天軍的任務除了大氣層內外，還包含太空，如反衛星、反導彈、太空監視等）完全可以對其行軍隊列展開致命打擊。