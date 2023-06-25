小鳥妹今天過5歲生日，與爸爸一起完成第53場馬拉松。（張亦惠攝）

小鳥妹今天過5歲生日，夜光鳥家族辦生日馬拉松，並將結餘捐給信望愛智能發展中心。（張亦惠攝）

跑了近400場馬拉松的顧文章（夜光鳥）5年前開始帶著女兒（小鳥妹）跑馬拉松，父女倆一起完成52場馬拉松，25日小鳥妹生日，夜光鳥家族特別舉辦1場生日馬拉松，並將結餘捐給信望愛智能發展中心，慶生兼做公益。

顧文章跟太太是跑馬拉松認識，兩人愛的結晶小鳥妹出生後，他就開始嘗試推車帶小鳥妹一起跑馬拉松，國內大大小小公益馬拉松幾乎可以看見小鳥妹的爸爸帶著嬰兒推車推著小鳥妹跑，兩人5年來已一起完成52場全馬，其中還有1場是100公里的全馬賽事。

小鳥妹今天除了讓爸爸推外，也自己下車跑了約5公里，完賽時看起來非常開心，也說未來會繼續跑下去。顧文章說，小鳥妹很enjoy跑馬拉松的過程顧文章說，父女兩人要一起跑平時都有練習，他要練習怎麼推才跑得順，小鳥妹則要練習怎麼坐才舒適，從5年前湖口老街馬拉松至今，已經一起完成共53場。

顧文章說，小鳥妹今年滿5歲，暑假結束後就要上幼稚園大班了，因此夜光鳥家族舉辦了「小鳥妹生日開學馬拉松」，由野玩家承辦，議員謝志忠服務處協辦，邀請跑友一起共襄盛舉，更將活動結餘3萬元捐給信望愛智能發展中心—豐原日照中心。謝志忠也表示，小鳥妹生日兼做公益，希望正向循環能持續下去。