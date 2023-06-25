43歲港星白只2015年拍電影《大樂師·為愛配樂》，和小他14歲的女星顏卓靈擦出愛火，戀情起初不被看好，還被形容是「美女與野獸」的組合，小倆口跨越年齡的差距交往7年，未料，白只、顏卓靈近日卻傳出已分手。

白只2015年以《踏血尋梅》拿下金馬獎最佳男配角獎，同年因拍電影《大樂師·為愛配樂》，和小他14歲的女星顏卓靈擦出愛火，小倆口被拍擁吻後，大方認愛，也不避諱在網上放閃，顏卓靈曬與白只合照，被網酸「核突肥叔（醜肥大叔）是誰？你爸爸？」當時她霸氣護愛：「與你無關謝謝」。

小倆口相差14歲的戀情起初不被看好，還被形容是「美女與野獸」的組合，兩人則不時公開細數對方優點，大方曬恩愛，未料，白只、顏卓靈近日卻傳出分手，在顏卓靈近日曬出的捧花照中，她就寫下：「話說這是我人生第一次搶到花球～我想要幸福，但我不知道搶到要在限定時間內結婚...！可以先告訴我對象在哪」，顏卓靈暗示單身，戀情維持7年告終。

29歲顏卓靈2012年以電影《大追捕》踏入演藝圈，隔年就以《狂舞派》獲提名金馬獎、金像獎最佳女主角，最讓外界熟知的是，2016年曾來台拍《六弄咖啡館》，同時，她還是富二代出身，爸爸顏慶進是香港酒樓餐飲業界麗都飲食集團主席，還被封為「香港酒樓大亨」。